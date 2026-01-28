استطلاع: الكثير من الروس يشعرون بأنهم محاصرون من أعداء أجانب

كشف استطلاع للرأي أن كثيرا من المواطنين في روسيا يرون أنهم محاصرون من أعداء أجانب وأن بلادهم ضحية.

وقال عالم الاجتماع الروسي ليف جودكوف من مركز "ليفادا" المستقل في موسكو، خلال عرض نتائج الاستطلاع في العاصمة الألمانية برلين، إن ذلك يعد نتيجة للدعاية المتواصلة المعادية للغرب.

وبتكليف من مؤسسة "ساخاروف" الألمانية، درس المركز المصنف في روسيا على أنه "عميل أجنبي" نظرة الروس إلى العالم بعد أربع سنوات من حرب أوكرانيا.

وقال جودكوف إن الفترة التي لم تخض فيها روسيا حربا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عاما كانت 6 سنوات فقط، متحدثا عن "عسكرة الوعي".

ومن بين أكثر من 1600 مشارك في الاستطلاع، رأى 62% من الروس أن بولندا وليتوانيا دولتان معاديتان، تليهما بريطانيا (57%)، وألمانيا (50%)، والسويد (40%). وتم تصنيف الولايات المتحدة في الغالب على أنها منافس (53%). وعند سؤالهم عن خمس دول صديقة، جاءت بيلاروس والصين وكازاخستان والهند وكوريا الشمالية في الصدارة.

وشهدت صورة الولايات المتحدة لدى الروس تقلبات إيجابية وسلبية على مدى العقود الماضية، إذ ساءت في عهد الرئيس جو بايدن بسبب دعم واشنطن لأوكرانيا، ثم تحسنت مع تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعدما وعد بإنهاء سريع للحرب.

وقال جودكوف: "الناس سئموا الحرب"، مضيفا أن الآمال انتقلت إلى ترامب لأن من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي الحرب ولا يمكنه تغيير ذلك، موضحا أن التوق إلى السلام لا يعني استعدادا لتقديم تنازلات، إذ "يقتنع الروس بأن أوكرانيا ستستسلم".

وبحسب الاستطلاع، يرى الروس أن الحرب فرضها الغرب عليهم، وأن روسيا لم تكن يوما معتدية أو مبادرة إلى نزاعات مع دول أخرى. وفي عام 1998 أيد 36% من الروس هذا الرأي، بينما ارتفعت النسبة إلى 65% بحلول عام 2024، عندما كانت الحرب ضد أوكرانيا قد دخلت عامها الثاني.