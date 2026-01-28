الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشهر رمضان

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2026، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصا على توفير كل أنواع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل.

وأكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، والهيئات، والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكل الجهات المعنية، الالتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات والشركات والهيئات، لمتابعة أي تطورات أو أزمات في نقص السلع الاستراتيجية، مع تواجد جميع القيادات في مواقعها بكل الأجهزة بالتبادل، للتعامل مع أي أزمات طارئة من أحداث خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكل العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولا بأول بكل الأحداث.

كما وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، اعتبارا من تاريخه، مع الاستمرار في المتابعة الدورية لضمان تنفيذ كل الإجراءات المقررة خلال شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها:

- إقامة منافذ ومعارض (أهلا رمضان) لتوفير جميع أنواع السلع الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالشرقية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل طوال شهر رمضان المعظم.

- تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومصادر إنتاجها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- تشديد الرقابة التموينية على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، والتأكيد على توافر كميات الدقيق اللازمة للمخابز لإنتاج الخبز المدعم لتلبية احتياجات المواطنين.

- التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة، ومنع قيام بعض التجار باحتكار بيع أسطوانات البوتاجاز بنطاق المحافظة.

- استمرار متابعة أعمال النظافة بالشوارع والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كل الإشغالات والباعة الجائلين من جميع الشوارع والميادين العامة.

- التنسيق مع الإدارات الفرعية للمواقف للعمل على تقديم خدمة مميزة لنقل الركاب بصورة منتظمة على مدار اليوم طوال أيام الشهر الكريم.

- التنسيق مع إدارة المرور لضمان تحقيق السيولة المرورية، خاصة في ساعات الذروة، لمنع أي اختناقات مرورية قد تحدث.

- التنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة على جميع الأسواق ومنافذ بيع اللحوم وكل الأنشطة التجارية والغذائية، للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإعلان عن الأسعار وبيعها بالأسعار المعلن عنها.

- استمرار تنظيم "سوق اليوم الواحد" والعمل على التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظة.

- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وكل الجمعيات الأهلية للقيام بأعمال الخير خلال شهر رمضان المعظم، وتقديم كل أوجه الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، ومراجعة موائد الرحمن تنسيقا مع الجهات المعنية.

- التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لمواجهة كل المشكلات التي قد تطرأ، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإبلاغ مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة فور وقوع أية أحداث طارئة.

- رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات الخدمية على مدار الساعة يوميا لمواجهة أية ظروف طارئة في قطاعات (مياه الشرب - الكهرباء - الصرف الصحي - الغاز - النظافة) طوال الشهر الكريم.

- تشكيل غرف عمليات فرعية بكل المراكز والمدن والأحياء لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.