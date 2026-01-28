روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أمريكيا دائما في فنزويلا في القريب العاجل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إعادة التمثيل الدبلوماسي الدائم إلى فنزويلا "في القريب العاجل"، وذلك بعد أسابيع من اعتقال على نيكولاس مادورو.

وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في الكونجرس الأمريكي: "لدينا فريق على الأرض يُقيّم الوضع، ونعتقد أن بإمكاننا تدشين بعثة دبلوماسية أميركية في القريب العاجل، ما سيتيح لنا الحصول على معلومات آنية والاستجابة للوضع"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت إلى أن إعادة فتح السفارة الأمريكية ستتيح تحسين التواصل مع السلطات الفنزويلية، فضلا عن "أعضاء المجتمع المدني والمعارضة".

وعيَّنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لورا دوجو، السفيرة السابقة لدى نيكاراجوا وهندوراس، ممثلة دبلوماسية لها في فنزويلا، بعدما أرسلت في وقت سابق بعثة لتقييم إمكان إعادة فتح السفارة.

أغلقت الولايات المتحدة سفارتها عام 2019 بعد فترة وجيزة من طعن واشنطن وقوى كبرى أخرى بشرعية مادورو عقب انتخابات شابتها تقارير عن مخالفات.



