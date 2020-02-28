تركيا تهدد بإطلاق موجة جديدة من اللاجئين باتجاه أوروبا

هددت تركيا بإطلاق موجة جديدة من اللاجئين باتجاه أوروبا بعد أن تباطأ حلفاء غربيون إزاء دعواتها للمساعدة في أعقاب أكثر الأيام دموية بالنسبة للقوات التركية في سورية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده التي تستضيف 6ر3 مليون سوري ، "ليس لديها خيار آخر" سوى تخفيف جهودها لاحتواء ضغط تدفق اللاجئين ، بعد التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية.

وصرح ألطون بذلك بعد وقت قصير من تصريح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه لم يتلق أية معلومات من تركيا بشأن تغيير في سياستها الخاصة بالمهاجرين.

وصعدت تركيا من موقفها بعد مقتل 33 من جنودها وجرح العشرات في غارات جوية في شمال غرب سورية أمس الخميس ، مما أدى إلى هجوم انتقامي على القوات السورية الحكومية.

ونفت روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، أي دور في الهجوم، لكن المسؤولين الأتراك انتقدوا موسكو لعدم بذل المزيد من الجهد لكبح جماح حليفها.