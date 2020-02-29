 تعادل مثير بين دوسلدروف وهيرتا برلين في الدوري الألماني - بوابة الشروق
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تعادل مثير بين دوسلدروف وهيرتا برلين في الدوري الألماني

د ب أ
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:47 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:47 م

تعادل هيرتا برلين مع ضيفه فورتونا دوسلدروف 3 - 3 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

وتقدم دوسلدروف في الدقيقة السادسة عن طريق كينان كارمان، قبل أن يضيف زميله ايريك تومي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة

وفي الدقيقة 46 سجل كارمان الهدف الثالث لدوسلدروف، قبل أن يسجل زميله تومي الهدف الأول لهيرتا برلين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64.

وسجل ماتياس كونها الهدف الثاني لبرلين في الدقيقة 66، قبل أن يمنح البولندي كريستوف بيونتيك فريقه نقطة ثمينة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

ورفع دوسلدروف رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر.


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