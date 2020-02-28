التحريات تؤكد مرور مدير مستشفى «منيا القمح» بحالة نفسية سيئة قبل قتله لزوجته ومحاولته الانتحار بالشرقية

أفادت التحريات الأولية في واقعة قتل طبيب لزوجته بطلق ناري ومحاولته الانتحار داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالشرقية، عن أن الطبيب، والذي كان مديرًا لمستشفى "منيا القمح" سابقًا، كان يمر بحالة نفسية سيئة قبل وقوع الجريمة، وذلك لوفاة خاله.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها "علي.م.ت.ال" 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، وذلك داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين أن الطبيب قتل زوجته وحاول الانتحار، وذلك بعد مروره بنوبة اكتئاب بسبب وفاة خاله، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل الزوج المتهم إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.