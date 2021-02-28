تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات الابتدائي والثانوي

أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدارس إدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي والثاني الثانوي.

شملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس الزهور الابتدائية، والأمل الابتدائية، والأمل الرسمية للغات" مجمع تعليمي".

وشدد عقل خلال الجولة على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوي من امتحان الصف الرابع الابتدائي، وأن جميع الأسئلة جاءت في مستوى جميع الطلاب، ويوجد توازن بين الأسئلة في كافة المواد الدراسية، والأسئلة مناسبة للوقت المحدد لها، وجرى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة بشكل فوري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات الكترونيًا داخل المدارس، سارت بشكل منتظم.

وأوضح أنه يجري أتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس قبل وأثناء وبعد الامتحانات، حرصًا عل صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.