تحالف دعم الشرعية باليمن: لدينا الكثير من القدرات للتعامل مع أي تهديدات للمدنيين

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، إن التحالف لديه الكثير من القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة في العالم التي تمتلك القدرات العسكرية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وقال العميد تركي المالكي - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران الذين يتحكمون بالميليشيات في صنعاء"، معتبرا أن المدنيين خط أحمر في حال تعرضهم لأي أذى.

وأضاف قائلا "لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها".. وتابع "دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب".

يذكر أن الدفاعات السعودية، أحبطت أمس السبت، 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية.