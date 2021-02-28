الدومينيكان تخطط لبناء سور لمنع عبور سكان هايتي

قال رئيس الدومينيكان لويس أبينادير إن بلاده ستبدأ في تحصين وحماية حدودها التي يبلغ طولها 234 ميلا مع هايتي، بتشييد أسوار ووضع أجهزة استشعار عن بعد، في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أبينادير في خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم إن الحاجز سيشمل "سياجا مزدوجا على امتداد أكثر المناطق تعقيدا، وسياجا بسيطا على طول بقية (المسافة)". وقال أيضا إن الضوابط الجديدة على الحدود ستشمل تقنية التعرف على الوجه وكاشفات الحركة وكاميرات الأشعة تحت الحمراء.

وأضاف خلال خطاب حالة الأمة السنوي "في غضون عامين نريد وضع حد للمشاكل الخطيرة مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ونقل المركبات المسروقة، وهي المشاكل التي نعاني منها منذ سنوات".