مدير آثار الإسكندرية: نقل مدفع يرجع لعصر الخديوي إسماعيل إلى قلعة قايتباي للترميم

صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بأن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجه بنقل أحد المدافع التي ترجع لعصر الخديوي إسماعيل من طراز ارمسترونج من موقعه بأحد الأندية إلى قلعة قايتباى تمهيداً لترميمه وعرضه.

وأضاف متولي في بيان له، اليوم السبت، أنه جاء ذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء محمد الشريف للأجهزة التنفيذية بالمحافظة من توفير كافة المعدات المطلوبة لإتمام عملية نقل المدفع إلى قلعة قايتباى.

ووجه مدير عام الآثار الشكر إلى جميع من ساهم في إتمام التنسيق والنقل للمدفع بنجاح وعلى رأسهم إيمان شرف مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الإسكندرية، والعميد محمد عابدين مدير وحدة التدخل السريع، وماجدة عبد الله رئيس قسم الآثار بجامعة كفر الشيخ، ونائب مدير المركز الإقليمي للآثار بالاتحاد العام للآثاريبن العرب، وهدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والعميد وائل عبد الحميد، ومحمد المصري وإبراهيم السيد.