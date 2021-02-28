ابنة يوسف شعبان: الأطباء وضعوا والدي على التنفس الصناعي ليتأكدوا من سلامة رئتيه

قالت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، إن والدها تم وضعه مساء أمس على جهاز التنفس الصناعي، ذاكرة أن الأطباء أوصوا بذلك ليتأكدوا من سلامة رئتيه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنها لا تستطيع لقاء والدها لأنه يخضع حاليًا للعلاج من فيروس كورونا في العزل بالمستشفى.

وعن الشائعات التي تثار حول تطور الوضع الصحي لوالدها، أوضحت أنها تحاول أن ترد عليها جميعًا، إلا أنها تجد صعوبة في ذلك؛ نظرًا لأنها منشغلة على والدها، معقبة: «الشائعات بتزودلي هم لأنهم بيقولوا حجات متتقالش».

واستنكرت قيام البعض بترويج شائعات حول الحالة الصحية لوالدها، مع عدم مراعاتهم للوضع النفسي للأسرة، ذاكرة أن والدتها بحالة أفضل حاليًا، بعد تعرضها هي أيضًا للإصابة بكورونا.

ونُقل الفنان يوسف شعبان، إلى مستشفى العجوزة؛ لتعرضه لأزمة صحية إثر إصابته بكورونا منذ 3 أيام، ويخضع الفنان الكبير حاليًا للرعاية المركزة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأكسجين.



