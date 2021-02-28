قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة يقترح فيها اتخاذ إجراءات محددة لضمان أقصى احتياطات ممكنة للحفاظ على صحة وحياة كل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف رشوان:" بعد تأكيد محكمة القضاء الإداري لقرار مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر يوم الجمعة 5 مارس 2021، بكل بنود جدول أعمالها بما فيها إجراء انتخابات النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، أتقدم باعتباري مرشحا بها لمركز النقيب، وحرصا مني على صحة وحياة كل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بالاقتراحات التالية لتنظر فيها اللجنة المشرفة مع الجهات المعنية.

وأوضح أن أول تلك المقترحات أن يتم انعقاد مجلس النقابة بصفة عاجلة، ليصدر قرارا باعتبار أن المساحة الموجودة أمام مبنى النقابة بشارع عبدالخالق ثروت، بدءا من شارع رمسيس وحتى شارع طلعت حرب، امتدادا مؤقتا لمقر النقابة الرئيسي وقت انعقاد الجمعية العمومية، وذلك للتوافق مع المادة (32) من قانون النقابة التي تنص على عقد الجمعية العمومية بالمقر الرئيسي للنقابة.

و تابع:"مخاطبة الجهات المعنية في الدولة، خصوصا رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، للموافقة على إغلاق شارع عبدالخالق ثروت في المساحة المشار إليها سابقا، لتكون مع مبنى النقابة مقرا موسعا لعقد الجمعية العمومية، على أن تشمل الموافقة إقامة سرادق بها لانعقاد الجمعية العمومية وسرادقات أصغر بداخله كمقار لعدد من اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أنه في أدنى الأحوال، أن تسمح تلك الجهات المعنية بإقامة سرادقات صغيرة للجان الانتخابية، وأن تسمح بوضع مقاعد بالمساحة المشار إليها بدون سرادق مغطى ويكتفى بتحديد جوانبه ليتسنى للجمعية العمومية الانعقاد وإتمام أعمالها.

ولفت إلى أنه وفق السابق وإذا ما تمت الموافقة عليه، تقوم اللجنة النقابية المشرفة على عقد الجمعية العمومية بتجهيز المساحة المشار إليها بشارع عبدالخالق ثروت، لتشمل جزءا مناسبا لاجتماع الجمعية العمومية، وعشرون سرادقا صغيرا كمقار للجان الانتخابية تضاف إلى عشرين لجنة أخرى بمبنى النقابة، على أن تراعي الإجراءات الاحترازية في كل هذا.

وأكدت المقترحات أن تقوم اللجنة النقابية المشرفة على عقد الجمعية العمومية بوضع نظام صارم وواضح للدخول والخروج من المقر الموسع لعقد الجمعية، وفق الإجراءات الاحترازية الضرورية وضمان تطبيقه بدون أي استثناءات، وقيام النقابة بتوفير عدد من الكمامات يناسب ويزيد عن عدد المتوقع حضورهم الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على كل من يدخل لمقر انعقادها الموسع مجانا. على أن تشكل مجموعات من الزملاء أعضاء النقابة لتنبيه الحاضرين على مدار الساعة بالإجراءات الاحترازية بما فيها إرتداء الكمامة.

واقترح مخاطبة القوات المسلحة، لمساعدة النقابة بقيام الجهات المختصة بها بتطهير وتعقيم مقر انعقاد الجمعية العمومية الموسع والحاضرين بها بصورة متواصلة يوم الانعقاد، ومخاطبة وزارة الصحة لمساعدة النقابة في توفير طواقم طبية للتأكد من الحالة الصحية لحاضري الجمعية العمومية قبل دخولهم لمقر انعقادها الموسع، وتوفير طواقم طبية وسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تستدعي التدخل العاجل.