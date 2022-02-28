كشف عضو اللجنة المشرفة على سيناريو عرض المتحف اليوناني الروماني، لم يذكر اسمه، أنه تم الانتهاء من 94% من إنشاءات المتحف اليوناني الروماني ومتوقع افتتاحه نهاية 2022، وجارٍ بدء أعمال التشطيبات الداخلية.



وتابع أن المتحف سيكون مؤسسة كاملة للدراسة وإقامة البازارات، وأنه سيتم عرض تمثال الآله إيزيس في الحديقة المتحفية للمتحف، لأول مرة مكتمل بارتفاع 11 مترا، مشيرا إلى اكتشاف تمثال إيزيس تحت الماء وكان مقسما لثلاث أجزاء الرأس والبدن والتاج، موضحا أن إيزيس أحد أهم الآله في الديانة المصرية بالحقبة اليونانية الرومانية وشخصية أساسية فى أسطورة أوزوريس.



وأضاف عضو اللجنة، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن الطابق العلوي من المتحف تبلغ مساحته 4500 متر وذات حوائط وأرضيات حديثة، وسيتم عرض القطع المتحفية بسيناريو متطور من حيث الإضاءة و الشرح الإلكتروني ومتتابع زمنيا، ويتضمن قاعة اسمها "قاعة النيل"، وتتضمن قطع من موازييك النيل الذي يعكس مجموعة من تماثيل الآله "نيلوس" وأنفورات تعبر عن حركة التجارة، وقاعة أخرى خاصة بالقطع الذهبية والعملات وقاعة أخرى تتضمن عرض لمجموعة تماثيل جديدة من الأطفال والقطع الأثرية.



وأوضح عضو اللجنة، أن هناك قسم سيضم عددا هاما من قطع الآثار الغارقة التي تم اكتشافها بمنطقتي جليم وأبي قير، وتماثيل أخرى للملوك البطالة بالزي الفرعوني، مشيرا إلى أن القسم يعكس الحياة اليومية في العصر الهلينستي والبطلمي وتماثيل للأباطرة الرومان، وقطع تعبر عن الحرف والصناعات في هذين العصرين.



وأشار إلى مراعاة التسلسل الزمني في سيناريو العرض بدءًا من حقبة ما قبل الإسكندر الأكبر وقبل بناء الإسكندرية وحتى العصر البيزنطي أو ما يطلق عليه في مصر العصر القبطي، موضحا أن المتحف سيكون بشكله الجديد بعد غلق 15 سنة "مؤسسة خدمية"، حيث يوجد قاعات للدراسة و التعليم ومكتبة و بازارات للحرف التراثية.



ونوه عضو اللجنة، بأنه سيتم عرض مكتشفات معبد البوباستيون لأول مرة للجمهور، وكذلك سيتم إعادة تكوين قصر المحمرة الذي تم اكتشافه في منطقة سيدي بشر وعرضه للزائرين.