أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة، اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال يناير الماضي بنسبة 4.6% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2.6% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال ديسمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال يناير الماضي بنسبة 2.3% بعد ارتفاعه بنسبة 2.4% خلال الشهر السابق.

ومع نشر بيانات الناتج الصناعي خفضت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يتراجع.

في الوقت نفسه تراجعت تسليمات قطاع الصناعة الياباني خلال يناير الماضي بنسبة 3.1% شهريا وبنسبة 2.4% سنويا، في حين تراجع المخزون بنسبة 0.9% شهريا وزاد بنسبة 3.2% سنويا.

وتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية نمو الناتج الصناعي خلال فبراير الحالي بنسبة 8% وخلال مارس المقبل بنسبة 0.7%.