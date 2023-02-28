المبعوث الاممي لدى ليبيا يقرر إطلاق مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا

قرر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عبد الله باثيلي إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال عام 2023، معلنا في هذا الصدد، اعتزامه إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق.

وأوضح باثيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم/ الإثنين/ - أن الآلية المقترحة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.

وقال "بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين".

وأضاف المبعوث الأممي أن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية ويمكن القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، مؤكدا وجوب أن يتصدر حل أزمة الشرعية هذه أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم.