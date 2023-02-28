لوبتيجي عن مواجهة ليفربول: سنواجه أحد أفضل فرق العالم

تحدث جوليان لوبتيجي المدير الفني لفريق عن وولفرهامبتون، عن المواجهة المنتظرة غدًا ضد ليفربول في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لـ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب ولفرهامبتون، لوبتيجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «هذه هي المباراة الرابعة التي نلعبها ضدهم، لكن جميع المباريات الثلاث كانت مختلفة، علينا أن نكون مستعدين لمباراة جديدة مدركين نقاط القوة في الفريق الذي أمامنا».

وأضاف لوبتيجي: «لكي تكون قادرًا على التنافس مع ليفربول في آنفيلد، عليك أن تكون قريبًا جدًا من الكمال الكروي، لقد شاهدت المباراة الأخيرة التي خاضوها ضد ريال مدريد، لقد قدموا شوطًا أول رائعًا واستحقوا المزيد، لكن هذه كرة القدم».

وتابع: «أنا متأكد من أننا سنجد فريقًا جيدًا وبيئة جيدة غدًا، لذلك علينا أن نكون مستعدين، لا أركز على المركز الذي يتواجد فيه الخصم، بل أركز على نوع الفريق الذي سنواجهه».

وأكمل: «أنا متأكد من أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم، مع لاعبين رائعين ومدرب رائع، لذا فإن أهم شيء هو التركيز وأن نكون قادرين على تقديم مباراة جيدة في جميع المراحل».