ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المتابعة الدوري، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات الديوان العام ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

واستعرضت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، نسب التنفيذ الفعلية لعدد من المشروعات المختلفة، ومنها موقف التقنين بمدن المحافظة، وموقف المتغيرات المكانية والتي بلغت نسبه إجمالية 95.44%، وأيضًا موقف ملفات التصالح ومراجعة ملفات تراخيص المباني وموقف إدخال الكم المتراكم والتي بلغت 92%.

كما استعرضت موقف طلبات المركز التكنولوجي، وموقف أرشفة الملفات بالمكروفيلم، والرد على الشكاوي مجلس الوزراء، ومتابعه موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وكذا المنظومات الرقمية والتوثيق الجغرافي وتقنين المزارع وتوثيقه على المنظومة الجغرافية، وخدمة الإنترنت المجاني والمرصد الحضري، ومحلات الممشى، وساحات الانتظار وجهاز شبكات مرافق المحافظة.

كما قام المهندس عيسى متولي، رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، بعرض طاقم العمل المعينين الجدد بالجهاز على المحافظ؛ لبدء العمل في التدريب والعمل علي رفع جميع شبكات مرافق المحافظة بدءً من 1 مارس 2023، واستكمال أعمال الرفع والتسجيل لجميع مرافق مدن المحافظة.

ووجه المحافظ بتكريم عددًا من أعضاء المكتب الفني، ومكافأتهم بمبلغ 500 جنيها لكل عضو، ومكافأة مدير عام التموين بمبلغ 1000 جنيه، ورئيس مدينة شرم الشيخ بمبلغ 1000 جنيه.

وأوضح أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، منها تركيب لوحات بأسماء الشوارع، وعرض الإجراءات التي جرت بشأن عمارات حي النور، وعدادات التاكسي.

ووجهه المحافظ بإطلاق اسم أحد شهداء الشرطة على إحدى مدراس المحافظة خلال احتفالات المحافظة بعيدها المقبل مارس المقبل، وعرض المواقع المقترحة لاستخدامها كماركت لبيع السلع الغذائية المتنوعة الخاصة بجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة؛ بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك بنظام حق الانتفاع بمساحات مناسبة، ومع الحرص على توافر كافة الاشتراطات الصحية في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما استعرض المحافظ استعدادات مديرية الشباب والرياضة الخاصة بالمشاركة في المؤتمر الصحفي للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، والمقرر عقدها في 5 مارس المقبل بالمركز الأولمبي بالمعادي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

كما تم استعراض حالة وحدة محطة التحلية بمزرعة الـ50 فدان زيتون النموذجية، ودراسة استغلال كابل الكهرباء الموجود بالموقع، ودراسة نقل الصوبات الزراعية ورفع كفاءتها.