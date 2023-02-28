الصين تدين حظر الولايات المتحدة لاستخدام تيك توك على الهواتف الحكومية

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اتهمت الصين الولايات المتحدة بقمع الشركات الأجنبية، بعدما فرضت حظرا على استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" على الهواتف المحمولة الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين اليوم الثلاثاء: "يجب على الحكومة الأمريكية أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة".

وأضافت ماو أنه يتعين على واشنطن "إنهاء القمع غير المبرر للمؤسسات ذات الصلة، وخلق بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع أنحاء العالم".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت من قبل أن الوكالات الحكومية لديها 30 يوما لضمان عدم استخدام التطبيق الالكتروني على الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى.

وقد تم تفعيل الحظر في كندا أيضا بداية من اليوم الثلاثاء.

ولن يُسمح لموظفي المفوضية الأوروبية فيما بعد باستخدام تطبيق "تيك توك" على الهواتف المحمولة الرسمية، وذلك بسبب مخاوف أمنية أيضا.