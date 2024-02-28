الدبيبة يرحب بالبيان الأممي الداعي إلى إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، والداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن "الدبيبة" عبر صفحته عبر فيسبوك، "إن موقف مجلس الأمن المعلن في البيان هو ما دعونا إليه مراراً وتكراراً لاتفاقه مع رؤيتنا للحل السياسي في ليبيا القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة، التي عانتها بلادنا وشعبنا، عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة".

وأضاف الدبيبة قائلاً "إن هذا دعانا أيضاً إلى قبول دعوة المبعوث الخاص إلى ليبيا لطاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها، لذا ننتهز مناسبة إصدار هذا البيان، لنجدد دعوة جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها شعبنا".

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، التأكيد على "التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة "6+6"، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

واعتبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي، أن من شأن تلك المخرجات "أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن".