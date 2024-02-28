هيئة رقابية: فرونتكس تعتمد بصورة تفوق الحد على دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الأرواح في البحر المتوسط

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قالت هيئة رقابية أوروبية، اليوم الأربعاء، إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس" تعتمد على دول الاتحاد الأوروبي بصورة تفوق الحد للتدخل عندما تواجه سفن مهاجرين في البحر المتوسط مشاكل.

وقالت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي "تتضمن فرونتكس (خفر سواحل) ضمن اسمها، ولكن مهمتها الحالية لا ترتقي لذلك".

وأضافت "إذا كانت مهمة فرونتكس المساعدة في إنقاذ الأرواح في البحر، ولكنها تفتقر الأدوات للقيام بذلك، إذن من الواضح أنها مسألة لمشرعي الاتحاد الأوروبي".

وكانت أمينة المظالم قد فتحت في يونيو 2023 تحقيقا بشأن فرونتكس بسبب حادث قارب ادريانا، حيث غرق 600 مهاجر قبالة سواحل اليونان.

وتضاربت روايات الناجين وخفر السواحل اليوناني بشأن كيفية وقوع الحادث، وما إذا كان يمكن تجنب وقوع وفيات.

وقالت فرونتكس لأمينة المظالم إن الوكالة قدمت المساعدة الرقابية الجوية أربع مرات لقوات خفر السواحل اليوناني، ولكنها لم تتلق أي رد.

وتنص القواعد الحالية على أنه لا يُسمح لفرونتكس بالذهاب إلى موقع ادريانا بدون موافقة السلطات اليونانية.

كما خلصت أمينة المظالم إلى أن فرونتكس ليس لديها قواعد لإصدار نداءات الطوارئ، كما أن المسؤولين المعنيين بمراقبة حقوق الانسان لا يشاركون بصورة كافية في حالات الطوارئ البحرية.

وقالت أورايلي "لماذا أخفقت التقارير بشأن الازدحام والافتقار الواضح لسترات النجاة ووجود أطفال على متن القارب واحتمالية وقوع وفيات في إطلاق جهود الإنقاذ في وقت مناسب كان من شأنه إنقاذ مئات الأرواح؟".