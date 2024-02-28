سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على الإنجاز التاريخي الذي كتبه النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، أمام لوتون تاون في لقاء أقيم ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واكتسح نادي مانشستر سيتي نظيره لوتون تاون، بستة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد تسجيل هالاند 5 أهداف ليقود فريقه لربع النهائي.

وفي ضوء ذلك، علقت الصحف الإنجليزية عما قدمه فريق بيب جوارديولا، في ليلة التأهل.

ذا صن.. هالاند يصنع التاريخ

وركزت الصحيفة الإنجليزية على سر خماسية هالاند أمام لوتون تاون، حيث أشارت إلى أن عودة كيفين دي بروين، كانت فارقة، حيث قدم له 4 تمريرات حاسمة في المباراة رغم غيابه لمدة شهرين بسبب الإصابة.

كما أوضحت الصحيفة أن هالاند اقتحم الأرقام القياسية بعدما بات أول لاعب في مانشستر سيتي يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في كأس الاتحاد منذ عام 1926، وكان فرانك روبرتس هو نجم مانشستر سيتي الذي سجل منذ ما يقرب من 100 عام خمسة أهداف في الفوز الساحق على كريستال بالاس 11-4.

جارديان.. هالاند يحذر منافسي مانشستر سيتي

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن هالاند حذر منافسي مانشستر سيتي بعدما سجل 5 أهداف في ليلة الصعود.

وتحدثت الصحيفة عن بيب جوارديولا الذي ينجح دائما في إشعال الحماس للاعبيه قبل المباريات الكبرى، حيث تنتظر مانشستر سيتي مباراة ديربي مع فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديلي ميل.. هالاند سجل خماسية.. وضربة جريليش

وبدأت الصحيفة الإنجليزية بالحديث عن تشجيع جماهير لوتون تاون لإيرلينج هالاند، عند خروجه في الدقيقة 77، بسبب تألقه في المباراة.

وأضافت الصحيفة أن بيب جوارديولا ربما لم يفكر كثيرًا في إصابة جاك جريليش، بسبب خطف هالاند الأضواء والأرقام القياسية.

وأنهت الصحيفة الحديث عن إصابة جريليش الذي سقط أرضًا في الدقيقة 38، متأثرا بالآلام في الفخذ الأيسر.