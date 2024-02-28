 لجنة انتخابات البيطريين توقف سداد الاشتراكات إلكترونيا واستمرارها بالنقابة العامة - بوابة الشروق
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لجنة انتخابات البيطريين توقف سداد الاشتراكات إلكترونيا واستمرارها بالنقابة العامة

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:45 ص

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين 2024، برئاسة الدكتور ناجي علي سلام، وقف سداد الاشتراكات السنوية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني (فوري . مصاري . نقابتي . وغيرها) اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 فبراير، وحتى 5 مارس 2024، على أن يستمر سداد الاشتراكات عن طريق النقابة العامة فقط خلال هذه الفترة.

وطالبت اللجنة، رؤساء النقابات الفرعية بإرسال مندوبيهم لسداد ما تم تحصيله من اشتراكات لأعضائها واستلام الإيصال اللازم لكل طبيب قبل الأول من مارس حتي تتمكن اللجنة من تسجيلها في الكشوف الانتخابية، علما بأن النقابة مفتوحة أيام الجمعة والسبت القادمين.

كما قررت اللجنة تحصيل الاشتراكات يوم 6 مارس 2024، -يوم الانتخابات- عن طريق مندوب من فوري في كل لجنة أو مندوب من النقابة العامة بالإيصال اللازم.


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