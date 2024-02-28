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أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الأربعاء، باستشهاد طفلة ثالثة داخل مستشفى كمال عدوان؛ بسبب الجوع الشديد، ليرتفع العدد إلى 7 شهداء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت استشهاد طفلين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وأفاد المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة في بيان، بارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال الى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وقال القدرة: "ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال إلى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية، بعد استشهاد طفلين في مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة.

وشدد متحدث صحة غزة، بأن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.