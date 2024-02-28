وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بتوطين 75% من الوظائف في الطاقة

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء،أن الوزارة تعمل على خلق 50 ألف وظيفة جديدة، مشيرا إلى أننا ملتزمون بتوطين 75% من الوظائف بقطاع الطاقة.

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة خلال مؤتمر رسمي يعنى بالموارد البشرية عقد في الرياض اليوم الأربعاء عن أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا حيويًا من مستقبل الطاقة في المملكة.

وقال إن البيانات تشير إلى قلة مشاركة المرأة في قطاع الطاقة عالميًا، وهذا الأمر يجعلنا أمام مهمة كبيرة وصعبة لكنها قطعًا قابلة للتحقيق، وسنحققها بنظرتنا الشاملة.

وأكد الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية اليوم في الرياض، على التزام الوزارة ببرنامج التوطين، وأن قطاع الطاقة يمثل الفرصة الأمثل لتحقيق توطين يصل إلى 75% بحلول عام 2030، حيث من المتوقع توفير 150 ألف وظيفة في مختلف المجالات عبر هذا البرنامج.

وقال:"قطاع الطاقة عالميا يعاني وينظر إليه بصعوبات، ووفقا للإحصاءات العالمية تمثل مشاركة المرأة بقطاع الطاقة نسبة 15%".

ودشن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الأربعاء ، أول كلية متخصصة للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث تخصصها في هذا المجال، وتركيزها على القطاعات الحيوية كالطاقة، والمناخ، والاستدامة.