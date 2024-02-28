حزب العمال: الحكومة البريطانية المقبلة تواجه أسوأ إرث منذ الحرب العالمية الثانية

يواجه حزب العمال المعارض في بريطانيا، أسوأ إرث اقتصادي مقارنة بأي حكومة منذ الحرب العالمية الثانية إذا فاز بالانتخابات المقبلة لأن حزب المحافظين الحاكم أنفق أموالا كثيرة للغاية، حسبما قالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز.

وخلال حديث مع الصحفيين قبل إقرار ميزانية الأسبوع المقبل، وصفت ريفز حزب المحافظين بأنه حزب النمو البطيء والضرائب المرتفعة والديون المرتفعة ومستويات المعيشة المنخفضة خلال 14 عاما في السلطة. وقالت: "لقد نقضوا كل الوعود التي قطعوها".

يذكر أن حزب العمال يتقدم في استطلاعات الرأي بـ20 نقطة وهو في طريقه لتحقيق أغلبية كبيرة في الانتخابات العامة، المرجح أن تجري في وقت لاحق من العام الجاري. ومن المتوقع أن يخفض وزير الخزانة جيريمي هانت الضرائب الشخصية في ميزانية يوم الأربعاء المقبل في محاولة لزيادة فرص حزبه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريفز قولها "هذا هو أسوأ إرث واجهته أي حكومة جديدة منذ الحرب العالمية الثانية من حيث الدين ودفعات فوائد الدين والنمو ومستويات المعيشة والضرائب".