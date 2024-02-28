هآرتس تكشف عن حوادث النيران الصديقة: دبابات الجيش أطلقت النار على إسرائيل 5 مرات

كشفت صحيفة «هآرتس» في تقرير لها، الأربعاء، أن دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار عن غير قصد على الأراضي الإسرائيلية في 5 مناسبات على الأقل منذ بداية الحرب في غزة.

وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، أضافت الصحيفة في تقريرها: «في مناسبتين على الأقل، تسبب إطلاق النار في إلحاق أضرار بالمباني. وفي إحداهما، أطلقت دبابة قذيفتين على مستوطنة هانيتا، على الحدود اللبنانية، ونتيجة لذلك تم إقالة قائد الفصيلة من منصبه».

وفي الحادث الآخر أصابت قذيفة إسرائيلية مبنى بلدية سديروت، وألحقت أضرارًا طفيفة بالجزء الخارجي من المبنى.

وفي الحالات الثلاث الأخرى الموثقة في التقرير، أطلقت دبابة النار على نقطة مراقبة داخل الأراضي الإسرائيلية، وأطلقت النيران من مدفع رشاش مثبت على دبابة النار باتجاه إسرائيل، وانفجرت قذيفة دبابة في منطقة مفتوحة في موشاف عين حبسور بالقرب من الجزء الجنوبي من حدود غزة.

وردا على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إنه «خلال القتال في قطاع غزة، كان هناك عدد محدود من حالات تسرب النيران الصديقة من ساحة المعركة إلى الأراضي الإسرائيلية».

وأشار جيش الاحتلال إلى التحقيق في كل حالة على حدة، مؤكدًا: «تم تعلم الدروس اللازمة».