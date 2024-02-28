متحدث فتح: مخرجات اجتماع موسكو تساهم في تشكيل الحكومة المقبلة

قالت حركة فتح الفلسطينية لشبكة «CNN»، إنها ستحضر الاجتماع الفلسطيني الذي سيعقد، الخميس، في العاصمة الروسية، موسكو.



وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل، لشبكة CNN، إن الاجتماع سيتناول سبل توحيد الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن وفد فتح سيمثله مسؤولا اللجنة المركزية؛ سمير الرفاعي وعزام الأحمد.



وأضاف أن الهدف هو تشكيل حكومة جديدة قادرة على العمل في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لافتا إلى أن حماس لم تؤكد حضورها، لكنه قال إنه متفائل بأنهم سينضمون ويرسلون مسئولا رفيع المستوى من مكتبهم السياسي لتمثيلهم.



ولم تستجب حماس لطلب CNN عن تأكيد حضورها.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن «جميع الأطراف وافقت على المشاركة في اجتماع موسكو».



ودعت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر، ما يصل إلى 14 منظمة فلسطينية للحضور، بما في ذلك ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي.



وقال بوغدانوف إن الاجتماع يهدف إلى مساعدة مختلف القوى الفلسطينية على الاتفاق على الوحدة السياسية.