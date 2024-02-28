شرطة برلين تحقق في واقعة تعرض السفير الإسرائيلي لمضايقات من مؤيدي فلسطيني

تجري شرطة العاصمة الألمانية برلين تحقيقات في حادثة تتعلق بمزاعم حول تعرض السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور لمضايقات من جانب نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة اليوم الأربعاء في رد على سؤال عن هذا الموضوع.

ووفقا لتقارير إعلامية، قام عدة نشطاء بمقاطعة بروسور خلال موعد خاص، ويُعْتَقَد أنهم وجهوا إليه في تلك الأثناء اتهامات من بينها أن يديه ملطخة بالدماء.

ويظهر في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للمشهد صيحات، تقول: "رون بروسور، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية".

من جانبه، قال عمدة برلين، كاي فيجنر تعليقا على الواقعة: "أدين تهديد السفير رون بروسور. من غير المقبول على الإطلاق أن يتم مضايقة وتهديد أشخاص من إسرائيل بشكل شخصي."

وأعرب السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي عن سروره، بأن السفير في أمان، وقال: "برلين لا تقبل الكراهية والتحريض وستتخذ إجراءات للتصدي لمعاداة السامية في الأروقة الثقافية والجامعات وفي أي مكان آخر في برلين."

ولم تذكر شرطة العاصمة الألمانية تفاصيل عن الحادثة. وقالت صحيفة "برلينر تسايتونج" إنه تم فتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب عمل يقع تحت طائلة القانون. ورفضت الشرطة أيضا إعطاء تفاصيل في رد على سؤال عما أوردته الصحيفة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة خلال الحرب التي تشنها على حركة حماس.