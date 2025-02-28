أهلي جدة يهزم الهلال بهاتريك توني في كلاسيكو السعودية

قاد النجم الإنجليزي إيفان توني فريقه الأهلي إلى الفوز على مضيفه الهلال 3/2، اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وجاءت تلك الهزيمة لتضيف مزيدا من المتاعب للهلال، الذي خسر قبل جولتين أمام الاتحاد برباعية، ليتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف الاتحاد الذي يلعب يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها، مع الأخدود.

على الجانب الآخر، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 47 عن طريق إيفان توني، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 74 سجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال، فيما أدرك ماركوس ليوناردو التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

لكن توني نجح في العودة من جديد، ليسجل الهدف الثالث له وللأهلي في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعرض النصر لخسارة مفاجئة أمام مضيفه العروبة 1/2.

وتقدم العروبة عن طريق عمر السومة في الدقيقة 40، مسجلا الهدف رقم 16 له في شباك النصر خلال مسيرته في الملاعب السعودية، لكن النصر تعادل عن طريق نواف بوشل في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 65 سجل يوهان بيرج جودمنسن الهدف الثاني للعروبة.

ورفع العروبة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد النصر عند 47 نقطة في المركز الثالث.

من جانبه فاز الشباب على ضمك 2 /صفر.

ورفع الشباب رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم كريستيان جوانكا للشباب في الدقيقة 61، قبل أن يضيف زميله محمد الشويرخ الهدف الثاني في الدقيقة 83.