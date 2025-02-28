41 عاملا عالقون بعدما جرفهم انهيار جليدي في الهند

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قال مسؤولون إن 41 عامل بناء على الأقل، عالقون، بعدما جرف انهيار جليدي مجموعة كبيرة منهم بالقرب من حدود الهند مع التبت اليوم الجمعة.

ووقع الحادث بالقرب من ممر مانا باس في ولاية أوتارخاند بشمال البلاد، وطمر الجليد 57 من عمال البناء في البداية.

وقال ضابط الشرطة رفيع المستوى راجيف سواروب إن فرق الإنقاذ انتشلت16 عاملا حتى الآن.

وأضاف أنه تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج والجهود جارية لتحديد موقع المفقودين الباقين وسط أحوال جوية سيئة.

يشار إلى أن منطقة الهيمالايا، الحساسة من الناحية البيئية والتي تضررت بشدة جراء الاحترار العالمي، عرضة للانهيارات الجليدية.

وفي 2022، لقي 22 متسلقا متدربا حتفهم في انهيار جليدي في منطقة أوتارخاند بشمال البلاد.