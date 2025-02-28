ماذا قال نواف سلام خلال زيارة ثكنات الجيش اللبناني في الجنوب؟

زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، ثكنات الجيش اللبناني في جنوب البلاد بصور ومرجعيون والخيام والنبطية على متن طائرة مروحية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال سلام في تصريحات على هامش الزيارة أن الحكومة ستعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عدده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه ما يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان، بحسب ما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.

وأوضح سلام أن الجيش يقوم بواجباته ويعزز انتشاره من أجل ترسيخ الاستقرار في جنوب البلاد، مشددا على أن الجيش هو المكلف بالدفاع عن الوطن وعليه مسؤولية الحفاظ على أمنه وصون سيادته

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية رفض أي اعتداء على قوات اليونيفيل، مشددا على العمل دون تهاون لتوقيف ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء عليها، وتابع "نحرص على القيام بكل الإجراءات لعدم تكرار تلك الاعتداءات".

وفي 27 نوفمبر الماضي، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 شهيدا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وفي الثامن عشر من الشهر الماضي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانسحاب جيش الاحتلال من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوب البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها، وما زالت تواصل خرقها لوقف إطلاق النار.