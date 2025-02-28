مصدر إسرائيلي: لا التزام بالهدنة دون تفكيك حماس

كشف مصدر إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن تل أبيب غير ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار من دون توافق على نزع سلاح حركة حماس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصدر قوله إن الجانب الإسرائيلي يريد بحث مستقبل قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتقويض سلطتها، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل ستتخذ موقفا صارما من مسألة الإفراج عن الأسرى، موضحا أنها مستعدة لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل مباحثات محددة زمنيا للإفراج عن باقي الإسرائيليين الأحياء.

وأكد التمسك بعدم إدخال المساعدات إلى غزة من دون التفاوض على إطلاق المحتجزين الأحياء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن قبل يومين أن مسألة المرحلة الثانية من الاتفاق الممتد على 3 مراحل متروكة لإسرائيل، مؤكدا دعم موقفها.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة غدا السبت، بينما تتواصل المباحثات في القاهرة.