 قاض أمريكي: الإقالات الجماعية للعمال الاتحاديين تحت الاختبار قد تكون غير قانونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاض أمريكي: الإقالات الجماعية للعمال الاتحاديين تحت الاختبار قد تكون غير قانونية

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 3:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 3:20 ص

وجد قاض اتحادي أمريكي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن الإقالات الجماعية للموظفين تحت الاختبار قد تكون غير قانونية، مانحا بعض الدعم المؤقت لتحالف من النقابات العمالية والمنظمات التي شرعت في مقاضاة الإدارة الامريكية لوقف التقليص الكبير للقوى العاملة الاتحادية في عهد الرئيس دونالد  ترامب.

وأصدر القاضي الاتحادي ويليام ألسوب أمرا لمكتب إدارة الموظفين بإبلاغ بعض الوكالات الاتحادية أنه ليس لديه سلطة لإصدار أوامر بإقالة الموظفين تحت الاختبار، بما في ذلك وزارة الدفاع.

وقال ألسوب: "ليس لمكتب إدارة الموظفين أي سلطة على الإطلاق، بموجب أي قانون في تاريخ الكون، لتوظيف أو فصل أي موظف باستثناء موظفيه".

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