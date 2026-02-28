الطيران المدني في الأردن: توقع تباطؤ في حركة الملاحة الجوية بسبب الأوضاع الإقليمية

دعا رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، ضيف الله الفرجات، المسافرين من وإلى المملكة إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران؛ للتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأوضح "الفرجات"، في تصريح اليوم السبت، أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من إغلاق للأجواء في بعض الدول المجاورة، قد تفرز تباطؤا في حركة الملاحة الجوية المعتادة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان أعلى معايير السلامة وتفادي الازدحامات في صالات المطار نتيجة أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع الموقف عن كثب وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل وتقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.