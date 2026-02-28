إير فرانس تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت المقررة اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، إلغاء رحلاتها المقررة اليوم السبت، من تل أبيب وبيروت وإليهما، وذلك على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.
وذكرت "إير فرانس" - في بيان اليوم - أنه نظرا للوضع الأمني في هذه الوجهة، قررت الشركة إلغاء رحلاتها المقررة اليوم من وإلى تل أبيب ومن وإلى بيروت، مضيفة أنها ستعلن لاحقا جدول رحلاتها إلى هذين الوجهتين خلال الأيام المقبلة.
هذا وشنت إسرائيل السبت هجوما استباقيا على إيران.. فيما أطلقت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة لإبلاغ السكان باحتمالية إطلاق صواريخ باتجاهها ردا على الهجوم.