إير فرانس تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت المقررة اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير ​فرانس"، إلغاء رحلاتها المقررة اليوم السبت، من ​تل ‌أبيب وبيروت وإليهما، وذلك على ​خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بالوضع في الشرق ​الأوسط، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.

وذكرت "إير فرانس" - في بيان اليوم - أنه نظرا للوضع الأمني ​​في هذه الوجهة، قررت الشركة إلغاء رحلاتها المقررة اليوم من وإلى تل أبيب ومن وإلى بيروت، مضيفة ​أنها ستعلن ​لاحقا جدول رحلاتها إلى هذين الوجهتين خلال الأيام المقبلة.

هذا وشنت إسرائيل السبت هجوما ‌استباقيا على إيران.. فيما أطلقت صفارات ‌الإنذار ​في مناطق متفرقة لإبلاغ السكان ​باحتمالية ​إطلاق ​صواريخ باتجاهها ​ردا على الهجوم.