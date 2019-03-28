موزمبيق تؤكد اكتشاف 5 حالات إصابة بالكوليرا بعد إعصار إيداي

أكدت السلطات في موزمبيق التي اجتاحتها الفيضانات، إصابة خمسة أشخاص بالكوليرا أمس الأربعاء، بعدما حذرت منظمات إغاثية من احتمال تفشي المرض الذي ينتقل بواسطة الماء في أعقاب إعصار إيداي.

وأكد أوسين عيسى، المدير الوطني لهيئة المساعدات الطبية، حالات الإصابة بالكوليرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، قائلاً إنه تم الإبلاغ عن الحالات الخمسة في منطقة مونهافا في بيرا.

وقال: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني تأكيده الآن، نحن نجمع المعلومات وسنكون قادرين على إبلاغكم بالمزيد حول الحالات اليوم".

وأرسلت منظمة الصحة العالمية بالفعل حوالي 900 ألف جرعة لقاح فموي لمرض الكوليرا إلى موزمبيق.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في بيان اليوم: "بالنظر إلى كمية المياه التي مرت عبر بيرا خلال إعصار إيداي، وحجم الأضرار التي لحقت بها، فلا يعد تفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه مثل الكوليرا في المدينة، أمرا مفاجئا".

ومر ما يقرب من أسبوعين منذ أن ضرب الإعصار جنوبي قارة إفريقيا، وتحملت موزمبيق العبء الأكبر، ولكن الدمار لحق بأجزاء من زيمبابوي وملاوي أيضًا.

وتأثر ما لا يقل عن إجمالي ثلاثة ملايين شخص بالإعصار، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.