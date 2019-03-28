ضبط امرأة وعائلتها بتهمة خطف زوجها بالشيخ زايد

تمكنت مباحث قسم أول الشيخ زايد من القبض على ربة منزل وعمها وأشقائها لقيامهم بخطف زوجها وتقييده واصطحابه إلى منزلهم عنوة لوجود خلافات بينهما.

البدايه كانت أثناء مرور ضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة وضابط بقسم شرطة أول الشيخ زايد والقوة المرافقة، استغاث بهم أحد الأشخاص من داخل سيارة وتمكنت القوات من استيقافها، وبالفحص تبين أن مستقليها كل من طرف أول، محمود.ه البالغ 29 عاما، "مكوجى، المحكوم عليه الهارب في قضية مخدرات، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان زوجة الأول سارة.ع البالغ 20 عاما ربة منزل، وعمها رمضان.م 24 عاما عامل وبحوزته (أداة حديدية مدببة)، وشقيقها كريم.ع، البالغ 22 عاما طالب، وشقيقها محمد، البالغ 26 عاما، عامل، وبحوزته (أداة حديدية مدببة)،أدهم.ق البالغ 32 عاما، عاطل المحكوم عليه الهارب في قضية (مخدرات)، وبحوزته (أداة حديدية مدببة)، وسائق السياره محمد.ا البالغ 26 عاما، بسبب وجود خلافات زوجية بين المجنى عليه الأول، وزوجته الطرف الثاني، واستعانت بباقي المتهمين واصطحبوه عنوة من مسكنه داخل السيارة وقاموا بتوثيق يديه وكانوا في طريقهم لمحل سكن الطرف الثاني لحل تلك الخلافات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.