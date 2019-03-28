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إصابة 27 شخصا بعد حريق في مبنى تجاري بدكا عاصمة بنجلاديش

دكا - د ب أ
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 3:11 م | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 3:11 م

أفاد مسؤولون بأن 27 شخصا على الأقل أصيبوا، اليوم الخميس، جراء حريق اندلع في مبنى تجاري شاهق الارتفاع في دكا عاصمة بنجلاديش ، مع بقاء عدد غير معروف من الأشخاص محاصرين بالداخل.

وقال راسل سيكدر ،وهو مسؤول في إدارة خدمة الإطفاء والدفاع المدني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجال الإطفاء أنقذوا 27 شخصا من داخل المبنى ، ونقلوهم على الفور إلى مستشفى "كورميتولا" العام ليتلقوا العلاج الطبي .

كما ذكر المسؤول الطبي بارث سانكار بال أن مواطنا من سريلانكا ،والذي يعمل في شركة بنجلاديشية، قد تم نقله إلى مستشفى دكا الجامعي .

واندلع الحريق في برج "إف.آر. تاور" المكون من 19 طابقا بمنطقة باباني شمالي دكا.


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