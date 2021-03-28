جامعة مطروح: تنظيم قافلة بيطرية مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية

قال الدكتور أحمد النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية الطب البيطرى، نظمت قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بوحدة القصر البيطرية لتقديم الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية، من رؤوس الماشية والأغنام والماعز وغيرها.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن ذلك يأتي في إطار تدريب طلاب الكلية عمليا وصقل خبراتهم التعليمية والتدريبية لتحقيق أقصى استفادة لهم بشكل عملي، وفي إطار الخدمة المجتمعية للمربيين من الأهالي.

وأكد الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن القافلة نظمت لخدمة المجتمع، وعدد من الأساتذة المحاضرين، وطلاب كلية الطب البيطري، لتقديم مزيد من الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بالمنطقة.