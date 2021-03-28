فريدة عثمان تتوج بالذهبية الرابعة في الكأس الدولية للسباحة بأمريكا

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نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان والملقبة بالسمكة الذهبية في التتويج بالذهبية الرابعة في بطولة الكأس الدولية في أمريكا ISCA International senior.

وحصدت فريدة ذهبية سباق 100 متر حرة بعد احتلالها المركز الأول.

وكانت البطلة فريدة عثمان قد نجحت في التأهل إلى أولمبياد طوكيو لتمثل مصر في الحدث الرياضي الأبرز في اليابان خلال صيف العام الجاري.

وحققت فريدة ذهبية سباق 100 فراشة في بطولة الكأس الدولية للسباحة في أمريكا بزمن قدره 57.84 ثانية وتأهلت رسميا لأولمبياد طوكيو.

كما توجت فريدة بذهبية سباق 50 متر فراشة لنفس البطولة بعد أن جاءت في المركز الأول لتحصد الميدالية الذهبية حيث أنهت السباق بزمن قدره26.08 ثانية.

وحصدت البطلة المصرية ذهبية 50 متر حرة لنفس البطولة.

جدير بالذكر أن فريدة عثمان قد حصدت في شهر نوفمبر الماضي 3 ميداليات في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، التي أقيمت في ولاية نورثكارولينا بعد غياب المشاركة في البطولات لمدة 6 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وسبق لفريدة عثمان تمثيل مصر في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهي اللاعبة الحاصلة على ميداليتين برونزيتين فيبطولتي العالم 2015 و 2017 كأول مصرية في التاريخ.