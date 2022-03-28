وزير النقل: 12 مليار دولار تكلفة شبكة القطار الكهربائي السريع

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم بدء تشغيل الخط الأول (السخنة - مطروح) للقطار الكهربائي السريع في شهر يونيو عام 2024.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (حدائق أكتوبر - أبو سمبل) يصل إلى منطقة توشكى وشرق العوينات، لنقل البضائع إلى كل أنحاء الجمهورية، وخدمة السائحين.

وتابع: «يكفينا أن الشركة المسؤولة عن التشغيل حررت شهادة في حق الشبكة وقالت إنها محققة للجدوى الاقتصادية الخاصة بها وستسترجع ثمنها في 20 سنة، والأهم من كده خدمنا أهلنا ووديناهم شغلهم ومدارسهم وجامعاتهم في موعدها».

وأوضح أن سرعة القطار الكهربائي السريع لن تقل عن 250 كيلو في الساعة، على أن يتوقف في المحافظات، بمعايير هندسية منضبطة، مضيفًا أن القطار الإقليمي الذي يسير بسرعة 160 كيلو يتوقف في كل المراكز على خط الصعيد.

ونوه بأن قطار البضائع الخاص بالقطار الكهربائي السريع سيسير بسرعة 120 كيلو متر في الساعة، قائلا إن تكلفة الشبكة بأكملها، تضم الخطوط الثلاثة، تبلغ 12 مليار دولار.