أمير رمسيس يتولى منصب مدير مهرجان القاهرة في دورته الـ 44

أعلن الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته القادمة.

وصرح الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى قائلا" أسعدنى جداً قبول صديقى العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لما له من خبره فى هذا المجال مع تمنياتى له بالنجاح"

كما صرّح المخرج أمير رمسيس عن توليه للمنصب "فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسئولية الكبيرة وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان والذي كان له دور رائد في تطويره وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية".

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما في 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذي شارك في مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائي الدولي، هامبورج السينمائي وغيرهم)، فيلم "توقيت القاهرة" والذي كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج ليالي عربية، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وحاز فيلم "حظر تجول" بعرض أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما عرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومالمو للسينما العربية. وعمل كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي لدوراته الخمس الأولى. وانتهى مؤخرا من إخراج مسلسل "لون البحر" للنجم خالد النبوي وعائشة بن أحمد ومن المقرر عرضه قريباً.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).