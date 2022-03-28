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تايلاند تسجل 24 ألفا و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 9:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 9:16 ص

سجلت وزارة الصحة التايلاندية، 24 ألفا و635 إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و553 ألفا و720 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و880 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و278 ألفا و103 حالات حتى الآن بعد تسجيل تعافي 25 ألفا و753 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقامت تايلاند بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بالجرعة الكاملة من اللقاحات المضادة للفيروس على مستوى البلاد.

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