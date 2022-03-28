اجتماع مطول لـ موسيماني مع اللاعبين في أول مران للأهلي بعد الراحة

اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، اجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، على رأسها مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام المدير الفني خلال الاجتماع بتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين، وذلك قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للفريق.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 8 أيام، بعد خوض مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي تخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏