نتنياهو يعيد نشر مقطع مصور ردا على بايدن: سننتصر حتى لو بقيت إسرائيل وحدها

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنع إرسال الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية.

وأعاد نتنياهو، نشر مقطع فيديو مصور لكلمته في المراسم الافتتاحية الرسمية التي أقيمت إحياء لذكرى المحرقة «الهولوكوست»، قبل 3 أيام من الآن.

وزعم في كلمته: «قبل 80 عامًا إبان الهولوكوست، كان الشعب اليهودي يقف عاجزًا أمام الذين أردوا القضاء علينا، ولم تكن هناك أي دولة مدت لنا يد العون، واليوم نقف مجددًا في مواجهة أعدائنا الذين يرغبون في إبادتنا».

وتوجه برسالة إلى زعماء العالم، بقوله إن «الضغوط الممارسة على بلاده والقرارات المتخذة في المحافل الدولية، لن تثني تل أبيب عن الدفاع عن نفسها».

وأضاف: «بصفتي رئيسًا لحكومة إسرائيل، أضمن اليوم من أورشليم، في يوم ذكرى الهولوكوست، إذا اضطرت إسرائيل للوقوف لوحدها فسنقف لوحدنا، لكننا لسنا لوحدنا بفضل عدد لا يحصى من الأشخاص النزهاء الذين يؤيدون مهمتنا العادلة».

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل علنا للمرة الأولى الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة، إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح... فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة».

وتصريحات بايدن هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى الآن خلال محاولاته درء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.

واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر أدت حتى الآن إلى مقتل 34844 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.

وعلّقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حربها على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراضات الرئيس بايدن.

ووفق مسئولين أمريكيين فإن واشنطن أوقفت إرسال شحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوجرامات)، و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوجراما).

وكانت هذه الشحنات جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت أسبق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية في الآونة الأخيرة وقيمتها 95 مليار دولار أقرها الكونجرس الأمريكي في أبريل.