السلطات الأيرلندية تزيل خيام طالبي اللجوء وتنقل 163 شخصا في دبلن

قامت السلطات الأيرلندية بإزالة أكثر من 100 خيمة ونقلت 163 طالب لجوء إلى أماكن إقامة أخرى في دبلن.

وقال بيان حكومي، اليوم الخميس، إن طالبي اللجوء سيحصلون على الطعام وسيسمح لهم بدخول المراحيض والاستحمام والتمتع بالمرافق الصحية في أماكن الإقامة الأخرى.

ووضعت السلطات حواجز على طول القناة الكبرى في وسط المدينة لمنع إقامة مخيم جديد.

وقال رئيس الوزراء سيمون هاريس إن الوزارات والسلطات ستجتمع لبحث هذه المسألة.

وأضاف هاريس إن إيواء المهاجرين جزء مهم من التعامل مع مسألة زيادة الهجرة، داعيا إلى اتباع نهج أوسع.

واتهمت المعارضة الحكومة بعدم التوصل إلى حل مدروس بشكل جيد.

وتشهد أيرلندا عددا متزايدا من طالبي اللجوء، حيث وصل أكثر من 610 أشخاص في الأسبوع الماضي وحده، حسبما أفادت صحيفة "آيريش تايمز"، نقلا عن مصادر حكومية، وهو عادة نفس العدد الذي كان يصل إليها في خلال شهرين.