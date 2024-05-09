يقيم مركز إبداع بقبة الغوري في شارع الأزهر، حفلا جديدا للفنان أحمد الخطيب وفرقته الموسيقية، في السابعة مساء غدا الجمعة، وذلك ضمن برنامج العروض التي بنظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في مراكز الإبداع الفني التابعة له.

أحمد الخطيب فنان ومطرب مصري، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أصدر عدد من الأغاني الخاصة، ومن أهمها "الجديد نوڤي" كلمات ولحن عزيز الشافعي، وأغنية "صاحبة مقام" كلمات عبد الهادي أحمد وألحان رنا طارق، و"سهلة أهي" كلمات مصطفى برنس، وألحان بلال سرور، بالإضافة إلى أغنية فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل.

وقدم أحمد الخطيب تجربته الفنية في حفلات بالمواقع الثقافية، كما شارك بالغناء في العديد من البرامج الناجحة في القنوات التليفزيونية.