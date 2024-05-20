أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض لا يحصل على المساندة الإعلامية التي يستحقها، مُشيرًا إلى أن حمزة المثلوثي، لاعب الفريق هو من أفضل المحترفين الذين انتقلوا إلى النادي.

وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لا يحصل على المساندة الإعلامية التي يستحقها، أو تشبه المساندة التي يحصل عليها النادي المنافس، الأهلي، وهو نادي كبير".

وأضاف: "استمتع بوجود يوسف إبراهيم أوباما في الزمالك، عناصر الخبرة تطمئنني، فلا يصح أن يكون الفريق بأكمله من الشباب أو من أصحاب الخبرات".

وتابع: "يوسف إبراهيم أوباما تحكم في سير لعب المباراة بعد نزوله للملعب في مباراة نهضة بركان، بعد إصابة أحمد حمدي".

وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "حمزة المثلوثي من أفضل اللاعبين المحترفين الذي انضموا إلى الزمالك، لقد أخلص كثيرًا لهذا النادي، أنا أضعه في قائمة أفضل مدافعي الزمالك".