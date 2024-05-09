من شارك الفنان كريم عبد العزيز في تشييع جنازة والدته؟

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مؤازرة الفنان كريم عبد العزيز في حزنه على والدته، سهير عبد العزيز، والتي توفيت أمس، وشيع جثمانها عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وكان أول الحضور في جنازة والدة كريم عبد العزيز، الفنانة لبلبة، والفنان ماجد الكدواني، والمخرج مروان حامد، كما حضر كل من الفنانين يسرا، وإلهام شاهين، وهاني رمزي، وأمير كرارة، ومنة شلبي، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، ودنيا سمير غانم، وشيماء سيف، وأحمد حلمي، وأحمد السقا، ومصطفى شعبان، وسليمان عيد، وأحمد عز، وشريف منير، وريهام عبد الغفور.

إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمؤلفين تامر حبيب، وأيمن وتار، ومدحت العدل، والمخرجين بيتر ميمي، وخالد جلال، وأحمد نادر جلال، وأحمد الجندي، وعمرو عرفة، ومحمد ياسين، والمنتجين محمد حفظي، وأحمد الجنايني، ومحمد العدل، ووائل عبد الله، وتامر مرسي، ومحمد السعدي، حسام شوقي، والإعلاميين مها الصغير، وبوسي شلبي.

وتستقبل أسرة كريم عبد العزيز عزاء والدته، اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وطلب كريم منع التصوير احتراما لحرمة الميت، إذ نشر المركز الإعلامي الخاص به على موقع «فيسبوك»: «نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء».