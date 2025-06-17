136 % ارتفاعا في واردات مصر من الأرز خلال الربع الأول من العام الحالي

ارتفعت واردات مصر من الأرز بنسبة 136.7% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 31.4 مليون دولار مقارنة بـ13.3 مليون دولار خلال الربع المقابل من العام الماضي، بزيادة 18.1 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت واردات مصر من الأرز بنسبة 71.9% خلال شهر مارس الماضي؛ لتصل إلى 12.848 مليون دولار، مقارنة بـ7.472 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قيمتها 5.376 مليون دولار.

ومن جانبه، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر لا تستورد أرزا أبيض وإنما تستورد أرزا بسمتي وتختلف كميات الاستيراد سنويا حسب الاستهلاك، مضيفا أن الأرز البسمتي متوفر في الأسواق المحلية ويكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 6 شهور.

وأضاف شحاتة، أن أسعار الأرز البسمتي في الأسواق المحلية مرتفعة وتبدأ من 50 لـ120 جنيها للكيلو، وهي أسعار مبالغ بها، موضحا أن الاستهلاك من الأرز البسمتي قليلة مقارنة باستهلاك الأرز الأبيض، وغالبًا ما يكون استهلاكه بشكل أكبر في الفنادق والأفراح.

وتابع أن أسعار الأرز البلدي تراجعت بما يتراوح بين 5 و10%، مع توافر المعروض في الأسواق خاصة مع دخول موسم زراعة الأرز الجديد والذي سيؤدي إلى زيادة المعروض بشكل أكبر.

وأضاف أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 14.5 و15 ألف للطن، بينما يتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة بين 16.5 و17 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع الممتاز بين 22 و23 ألف جنيه للطن، والأرز الأبيض العريض بين 26 و27 ألف جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بين 24 و25 جنيها لكيلو الأرز الرفيع في المحال، وبين 28 و29 جنيها للكيلو للأرز عريض الحبة.